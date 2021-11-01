

Лиза Ясько: Саакашвили не намерен прекращать голодовку

01.11.2021 14:57





Партнерша Михеила Саакашвили Лиза Ясько заявила, что экс-президент не намерен прекратить голодовку, которая длится уже месяц.



В беседе с журналистами она отметила, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем.



«Он не собирается прекращать голодовку… Это очень тяжело. Он похудел где-то на 20 килограмм, у него очень тяжелые симптомы», — заявила Ясько, отметив необходимость его освобождения.



Она также заявила Украина желает возвращения Саакашвили:



«Мы хотим, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но многое зависит от властей Грузии. За происходящие сейчас события ответственность лежит на грузинской стороне», — сказала украинский политик.



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