

Оболадзе: Мы приостанавливаем работу парламента, но покидание мандатов отложено

03.11.2021 12:26





Партия приняла решение, а это значит, что мы больше не работаем в парламенте, мы покидаем парламентскую работу до тех пор, пока не будут решены два вопроса: первый — принятие конституционных поправок, а второй — освобождение Саакашвили, — об этом заявил член «Национального движения» Ника Оболадзе.



По его словам, «Национальное движение» временно приостанавливает рассмотрение вопроса о покидании мандатов.



«Мы формально приостанавливаем и переносим срок мандатов, в том числе для консультации с Саакашвили, и визита к нему в тюрьму он необходим как членам нашей команды, так и членам нашей команды нужны внесения конституционных изменений. Поэтому мы приостанавливаем работу парламента, но покидание мандатов откладывается. До решения этих вопросов. Затем мы, конечно, оставим мандаты. Что касается мандата сакребуло, то на данном этапе это не рассматривается и эта тема не актуальна. Сейчас мы концентрируемся на крупномасштабных акциях протеста, чтобы они были острыми и конечном итоге заставили правительство учесть волю большинства при управлении страной», — заявил Оболадзе.













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