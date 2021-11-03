

Состояние Михаила Саакашвили ухудшилось, но он продолжает голодовку - адвокат

03.11.2021 14:37





«Состояние Михеила Саакашвили ухудшилось, он слаб. Саакашвили ожидает альтернативного консилиума, который войдет к нему, возьмет анализы и укажет в результатах тестов, находятся ли жизненные показатели ниже порога», — заявил адвокат бывшего президента Михеила Саакашвили.



По словам Георгия Гелхаури, Саакашвили морально бодр, но его жизненные показатели ухудшились.



«До сегодняшнего дня врачи поддерживали его жизненные показатели медикаментозно. Михеил Саакашвили заявляет, что опять продолжает голодовку, не собирается принимать еду, и ожидает встречи с врачами. Слабость усиливается, морально он очень бодр. Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей. Во всем этом проявляется состояние его здоровья», — заявил адвокат.





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