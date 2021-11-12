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Саакашвили продолжает голодовку - адвокат
12.11.2021 16:40
По заявлению адвоката Дмитрия Садзаглишвили, Михеил Саакашвили продолжает голодовку и отмечает, что в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у него был лучше, чем есть сейчас.
Как заявил журналистам Садзаглишвили после посещения Саакашвили, причина перевода Михеила Саакашвили из 12-го учреждения в Рустави в глданское учреждение заключалась не в заботе о его здоровье, а в том, чтобы «осуществить над ним психологический террор и чтобы он стал жертвой бесчеловечного, негуманного обращения». При этом, по словам Садзаглишвили, Михеил Саакашвили слаб, ему сегодня предложили сделать переливание, но он отказался.
«Михеил Саакашвили продолжает голодовку. От министерства юстиции и пенитенциарной службы мы пока не слышали официального ответа, что они намерены делать. Собираются ли переводить Михеила Саакашвили из учреждения №18, которое в принципе не является больницей. Сам Михеил Саакашвили также отметил, что даже в учреждении №12 в Рустави медицинский сервис у него был лучше.
Это здание разделено на две части, в одной части изолирован Михеил Саакашвили, но оказывать медицинские услуги в этой части практически невозможно, потому что другая часть больницы мобилизована для оказания медицинских услуг. В итоге можно сделать вывод, что Михеила Саакашвили привезли сюда не из мотива заботы о его здоровье, а для осуществления психологического террора, чтобы он стал жертвой бесчеловечного обращения, видео свидетельства чего мы вчера видели, того, как бесчеловечно система обращается с человеком.
Состояние здоровья Саакашвили осталось прежним, он слаб. Кроме того, самое главное, что в этой фазе голодовки мы уже стоим перед непредсказуемой ситуацией, не знаем, когда произойдет драматичное ухудшение его здоровья. Сегодня ему предлагали сделать переливание, но он отказался», - сказал Садзаглишвили.
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