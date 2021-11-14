

К Саакашвили не пустили членов консилиума врачей - адвокат

14.11.2021 23:39





В лечебное учреждение глданской тюрьмы №18 не впустили консилиум врачей, сформированный министерством здравоохранения Грузии.



После двухчасового ожидания врачам, которые должны были проверить состояние здоровья Михеила Саакашвили, сказали, что рабочие часы окончены.



«Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и постыдный факт», - заявил адвокат третьего президента Грузии Шота Тутберидзе.



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