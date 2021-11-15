

Пенитенциарная служба вновь отказалась доставить в суд Саакашвили

15.11.2021 11:23





Специальная пенитенциарная служба распространила заявление в связи с транспортировкой Михеила Саакашвили в суд, в котором говорится, что на данном этапе он прекратил значительную часть своего лечения и его присутствие на судебном процессе представляет дополнительный риск для его здоровья.



По их словам, в случае принятия соответствующего решения Специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие Саакашвили в судебном заседании, а также возможность проведения судебного заседания в лечебном учреждении для обвиняемых и осужденных №18.





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