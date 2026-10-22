Элене Хоштария: Очень приятно видеть оппозицию вместе, особенно в едином и правом деле
Один из лидеров «Коалиции за перемены», находящаяся под стражей политик Элене Хоштария опубликовала письмо.
Елена Хоштария хвалит оппозицию за единство и профессионализм, проявленные в ходе разбирательства в Конституционном суде.
По словам оппозиционного политика, видеть оппозиционные партии вместе придаёт находящимся в камерах большую энергию.
«Находясь в камере, как политзаключённая, хочу обратиться к оппозиции и сказать, что наблюдение за происходящим процессом даёт нам большую надежду и энергию благодаря их профессионализму, этичности, моральному превосходству, знаниям, компетентности и, самое главное, правде!
Также очень приятно видеть оппозицию вместе, особенно в едином и правом деле.
Вы не представляете, какую огромную энергию вы даёте тем из нас, кто находится в камерах.
Процесс сложный, впереди у нас будет много препятствий, но вместе мы очень сильны!» — пишет Хоштария.
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