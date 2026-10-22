Элене Хоштария: Очень приятно видеть оппозицию вместе, особенно в едином и правом деле

Елена Хоштария хвалит оппозицию за единство и профессионализм, проявленные в ходе разбирательства в Конституционном суде.

Один из лидеров «Коалиции за перемены», находящаяся под стражей политик Элене Хоштария опубликовала письмо.

«Находясь в камере, как политзаключённая, хочу обратиться к оппозиции и сказать, что наблюдение за происходящим процессом даёт нам большую надежду и энергию благодаря их профессионализму, этичности, моральному превосходству, знаниям, компетентности и, самое главное, правде!

Также очень приятно видеть оппозицию вместе, особенно в едином и правом деле.

Вы не представляете, какую огромную энергию вы даёте тем из нас, кто находится в камерах.

Процесс сложный, впереди у нас будет много препятствий, но вместе мы очень сильны!» — пишет Хоштария.