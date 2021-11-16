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Саакашвили отказался от дистанционного участия в судебном процессе
16.11.2021 16:50
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался от дистанционного включения на судебном процессе. Напомним, что Тбилисский государственный суд рассматривает дело о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы.
Согласно судье Давиду Куртанидзе, в пенитенциарное учреждение был направлен запрос предлагающий Саакашвили присутствовать на заседании дистанционно, от чего последний отказался, воспользовавшись своим правом.
«В пенитенциарную службу направлен запрос о представлении Михеила Саакашвили в суде или о проведении процесса дистанционно, в этом случае суду не требуется согласие стороны», — сказал Куртанидзе.
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