

Министр здравоохранения не видит необходимости лечения Саакашвили за рубежом

25.11.2021 14:19





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, третий президент Грузии Михеил Саакашвили не нуждается в продолжении лечения за рубежом.



Как отметила Тикарадзе, состояние здоровья Михеила Саакашвили к этому времени улучшилось.



На вопрос, если врачи будут рекомендовать продолжить лечение Саакашвили за рубежом, какова будет позиция министра здравоохранения, Тикарадзе ответила, что «есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента».



«Состояние Михеила Саакашвили улучшенное и удовлетворительное Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за рубежом. Рекомендации врачей зачастую неодинаковы, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определенные решения. У этого пациента есть несколько лечащих врачей, которые управляют им непосредственно у его пастели, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента», - заявила Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





