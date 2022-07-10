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В Украине погиб еще один грузинский боец


10.07.2022   15:31


В Украине погиб еще один грузинский боец. Об этом сообщает грузинский боев в Украине Вано Надирадзе в соцсети.

Согласно распространенной информации, погибший грузинский боец сражался в партизанском подразделении близ Луганска.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, этот факт известен и грузинскому посольству. В настоящее время проходят соответствующие процедуры.

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