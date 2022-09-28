

Тбилиси следует рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии - Батиашвили

28.09.2022 19:21







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По его словам, визит Лукашенко в оккупированную Абхазию — это еще один знак того, что пребывание в страусиной позе, которую грузинские власти избрали для якобы урегулирования конфликтов и смягчения России, не работает.



«Сейчас, к сожалению, мы пожинаем плоды неправильной политики, но каковы бы ни были намерения Лукашенко, как минимум Тбилиси нужно предпринять шаги, в том числе следует рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии, поскольку это не должно оставаться без реагирования и требует самой жесткой реакции со стороны Грузии», - заявил Зураб Батиашвили.

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Для справки, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в оккупированную Абхазию. Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ним на даче в Пицунде.



В ходе встречи Лукашенко отметил, что вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он обсуждал вопрос Абхазии. Каковы бы ни были намерения Лукашенко, как минимум Тбилиси нужно предпринять шаги, в том числе следует рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии, поскольку это не должно оставаться без реагирования, - заявил аналитик Зураб Батиашвили, давая оценку посещению президентом Беларуси Александром Лукашенко оккупированной Абхазии.По его словам, визит Лукашенко в оккупированную Абхазию — это еще один знак того, что пребывание в страусиной позе, которую грузинские власти избрали для якобы урегулирования конфликтов и смягчения России, не работает.«Сейчас, к сожалению, мы пожинаем плоды неправильной политики, но каковы бы ни были намерения Лукашенко, как минимум Тбилиси нужно предпринять шаги, в том числе следует рассмотреть вопрос о выдворении белорусского посла из Грузии, поскольку это не должно оставаться без реагирования и требует самой жесткой реакции со стороны Грузии», - заявил Зураб Батиашвили.:: Закареишвили: Визит Лукашенко в Абхазию может указывать на намерение признать ее независимость Для справки, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в оккупированную Абхазию. Т.н. президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ним на даче в Пицунде.В ходе встречи Лукашенко отметил, что вчера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он обсуждал вопрос Абхазии.



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