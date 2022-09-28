

Усупашвили: Лукашенко уже давно не младший брат Путину, а сотрудник его аппарата

28.09.2022 18:57









По словам Усупашвили, Лукашенко действует не в интересах белорусского народа, а с позиции спасения собственных позиций.

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Усупашвили уверен, что "в краткосрочной перспективе он может совершить довольно неприятные вещи", но в долгосрочной перспективе никакого влияния не окажет.





"Да, он президент Беларуси, но его шаги не могут иметь долгосрочного влияния на отношения между белорусским и грузинским народами и уважении/признании суверенитета Грузии.



Визит в Сухуми не столько направлен против Грузии, сколько для укрепления отношения с Абхазией: Путин прекрасно знает, что абхазы не собираются ни присоединяться к России, но массово воевать на стороне России в Украине. Кроме того, на фоне ослабевших международных позиций России и отсутствии успеха в Украине в Абхазии и в других местах - в тех анклавах, где рассчитывали на долгосрочное покровительство России, отмечается серьезна обеспокоенность и поиск альтернативных путей. Поэтому это в основном для того, чтобы удержать Абхазию, нежели для чего-то другого. Но Лукашенко этим самым сделал то, что посетив Сухуми не сможет приехать в Тбилиси, не сможет говорить тут длинные тосты и побывать в гостях у бывшего президента, так как наш закон уже запрещает ему въезжать в страну", отметил бывший спикер парламента.



По его оценкам, этот шаг является провокацией Лукашенко против Грузии.



"Путину и провокация не нужна, он осуществил военные действия в Грузии и им захвачены территории. Сейчас на фоне происходящего в Украине, и внутри - в России, Путин пытается укрепить те точки, анклавы, которые важны для его имперских намерений. Сейчас Лукашенко подключился к этому делу. Это неприятная реальность, но не очень и неожиданная на фоне всего происходящего в мире".



По мнению Усупашвили, государство должно дать дипломатический ответ.



"Все что пока мы слышали, это пока адекватный ответ. Что же касается событий, надо подождать", - заявил Усупашвили.



Напомним, что МИД Грузии вызвал посла Беларуси и потребовал дополнительные разъяснения в связи с посещением президентом этой страны оккупированной Россией территории Грузии. Лукашенко уже давно не младший брат Путину, а сотрудник его аппарата - так оценивает бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили посещение президентом Беларуси оккупированного Россией грузинского региона Абхазия и, соответственно, нарушение им Закона Грузии "Об оккупированных территориях".По словам Усупашвили, Лукашенко действует не в интересах белорусского народа, а с позиции спасения собственных позиций.:: Президент Беларуси находится в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия Усупашвили уверен, что "в краткосрочной перспективе он может совершить довольно неприятные вещи", но в долгосрочной перспективе никакого влияния не окажет."Да, он президент Беларуси, но его шаги не могут иметь долгосрочного влияния на отношения между белорусским и грузинским народами и уважении/признании суверенитета Грузии.Визит в Сухуми не столько направлен против Грузии, сколько для укрепления отношения с Абхазией: Путин прекрасно знает, что абхазы не собираются ни присоединяться к России, но массово воевать на стороне России в Украине. Кроме того, на фоне ослабевших международных позиций России и отсутствии успеха в Украине в Абхазии и в других местах - в тех анклавах, где рассчитывали на долгосрочное покровительство России, отмечается серьезна обеспокоенность и поиск альтернативных путей. Поэтому это в основном для того, чтобы удержать Абхазию, нежели для чего-то другого. Но Лукашенко этим самым сделал то, что посетив Сухуми не сможет приехать в Тбилиси, не сможет говорить тут длинные тосты и побывать в гостях у бывшего президента, так как наш закон уже запрещает ему въезжать в страну", отметил бывший спикер парламента.По его оценкам, этот шаг является провокацией Лукашенко против Грузии."Путину и провокация не нужна, он осуществил военные действия в Грузии и им захвачены территории. Сейчас на фоне происходящего в Украине, и внутри - в России, Путин пытается укрепить те точки, анклавы, которые важны для его имперских намерений. Сейчас Лукашенко подключился к этому делу. Это неприятная реальность, но не очень и неожиданная на фоне всего происходящего в мире".По мнению Усупашвили, государство должно дать дипломатический ответ."Все что пока мы слышали, это пока адекватный ответ. Что же касается событий, надо подождать", - заявил Усупашвили.Напомним, что МИД Грузии вызвал посла Беларуси и потребовал дополнительные разъяснения в связи с посещением президентом этой страны оккупированной Россией территории Грузии.



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