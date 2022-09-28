|
|
|
Усупашвили: Лукашенко уже давно не младший брат Путину, а сотрудник его аппарата
28.09.2022 18:57
Лукашенко уже давно не младший брат Путину, а сотрудник его аппарата - так оценивает бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили посещение президентом Беларуси оккупированного Россией грузинского региона Абхазия и, соответственно, нарушение им Закона Грузии "Об оккупированных территориях".
По словам Усупашвили, Лукашенко действует не в интересах белорусского народа, а с позиции спасения собственных позиций.
Читайте также:: Президент Беларуси находится в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия
Усупашвили уверен, что "в краткосрочной перспективе он может совершить довольно неприятные вещи", но в долгосрочной перспективе никакого влияния не окажет.
"Да, он президент Беларуси, но его шаги не могут иметь долгосрочного влияния на отношения между белорусским и грузинским народами и уважении/признании суверенитета Грузии.
Визит в Сухуми не столько направлен против Грузии, сколько для укрепления отношения с Абхазией: Путин прекрасно знает, что абхазы не собираются ни присоединяться к России, но массово воевать на стороне России в Украине. Кроме того, на фоне ослабевших международных позиций России и отсутствии успеха в Украине в Абхазии и в других местах - в тех анклавах, где рассчитывали на долгосрочное покровительство России, отмечается серьезна обеспокоенность и поиск альтернативных путей. Поэтому это в основном для того, чтобы удержать Абхазию, нежели для чего-то другого. Но Лукашенко этим самым сделал то, что посетив Сухуми не сможет приехать в Тбилиси, не сможет говорить тут длинные тосты и побывать в гостях у бывшего президента, так как наш закон уже запрещает ему въезжать в страну", отметил бывший спикер парламента.
По его оценкам, этот шаг является провокацией Лукашенко против Грузии.
"Путину и провокация не нужна, он осуществил военные действия в Грузии и им захвачены территории. Сейчас на фоне происходящего в Украине, и внутри - в России, Путин пытается укрепить те точки, анклавы, которые важны для его имперских намерений. Сейчас Лукашенко подключился к этому делу. Это неприятная реальность, но не очень и неожиданная на фоне всего происходящего в мире".
По мнению Усупашвили, государство должно дать дипломатический ответ.
"Все что пока мы слышали, это пока адекватный ответ. Что же касается событий, надо подождать", - заявил Усупашвили.
Напомним, что МИД Грузии вызвал посла Беларуси и потребовал дополнительные разъяснения в связи с посещением президентом этой страны оккупированной Россией территории Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна