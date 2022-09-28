

Закареишвили: Визит Лукашенко в Абхазию может указывать на намерение признать ее независимость

28.09.2022 19:05





Конфликтолог Паата Закареишвили считает, что визит президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный Россией грузинский регион Абхазия может указывать на то, что Беларусь собирается признать независимость оккупированной Абхазии. По мнению эксперта, они могут создать абхазам впечатление, что якобы Беларусь заботится о них.



Как отметил Закареишвили, ранее лидер местного режима Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству, однако не сможет этого сделать, пока Беларусь не признает ее независимость. Соответственно, по его словам, "сигналом тревоги является признание независимости".



Кроме того, по мнению конфилктолога, одной из причин визита Лукашенко в Абхазию может быть и вопрос о пицундской т.н. Госдаче.



"Конечно, это очень важный визит. Такого высокого уровня визита в Абхазию фактически не было. Единственный был Лавров, когда Россия признала ее независимость. Тут два посыла - один то, что Беларусь собирается признать независимость Абхазии и могут создать впечатление, что Беларусь о них заботится, но почему не признает и почему поехал? Предположительно, речь идет о пицундской даче, где проводится встреча. Это посыл, хотят визуально в памяти оживить у абхазов желание Путина о том, чтобы парламент Абхазии ратифицировал передачу пицундской Госдачи. Если Беларусь в ближайшие дни не признает независимость Абхазии, будет оказано давление на абхазскую общественность, что Путину и Лукашенко нужна дача. Хотят создать иллюзию признания, которая может быть реальной или фиктивной", - заявил Закареишвили.



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