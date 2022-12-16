

Главный прокурор Гаагского суда заявил о завершении этапа расследования дела об Августовской войне

16.12.2022 16:58





«Главный прокурор Гаагского суда Карим Хан, что этап расследования дела об Августовской войне завершен, однако продолжается работа по привлечению к суду Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева, на арест которых выданы ордера», — об этом говорится в заявлении главного прокурора Гаагского суда.



Согласно заявлению, 27 января 2016 года Генеральная прокуратура Гаагского суда начала расследование ситуации в Грузии в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда. Следствие касалось возможных преступлений, совершенных с 1 июля по 10 октября 2008 года.



«По результатам вышеуказанного расследования 30 июня 2022 года Первая палата предварительного следствия выдала ордера на арест троих подозреваемых. Это: Михаил Миндзаев, Гамлет Гучмазов и Давид Санакоев. Представленные мной обвинения, в отношении которых были выданы ордера на арест, касаются, в частности, незаконного лишения свободы, пыток, жестокого обращения, захвата заложников и, впоследствии, незаконного перемещения ими этнически грузинского гражданского населения в контексте оккупации, осуществленной Российской Федерацией. Как я упоминал в представлении ходатайства о выдаче этих ордеров на арест, указанные преступления свидетельствуют о более широком характере преступной деятельности, такой как, например, массовые грабежи и разрушения грузинских сел и домов, принадлежащих грузинам, а также как отказ в праве на возвращение почти всему грузинскому населению Цхинвальского региона.



Упомянутые подозреваемые являются одними из тех, кто несет наибольшую ответственность за вышеупомянутые предполагаемые преступления. Следствие также выявило предполагаемую роль генерал-майора Вооруженных Сил Российской Федерации, ныне покойного Вячеслава Борисова, который на момент указанных событий занимал должность заместителя командующего Воздушно-десантными войсками и якобы умышленно способствовал совершение некоторых из этих преступлений.



Сегодня я могу подтвердить, что помимо дел, находящихся на рассмотрении Международного уголовного суда, мой офис больше не будет продолжать расследование в новом направлении относительно предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в рамках ситуации в Грузии. Соответственно, поскольку обстоятельства существенно не изменились, этап расследования ситуации в Грузии завершился. Я уже проинформировал власти Грузии об этом решении», — говорится в заявлении, распространенном прокуратурой Гаагского суда.



11 марта прокурор суда Карим Хан выдал ордера на арест трех человек по эпизоду пыток и жестокого обращения с грузинскими гражданскими заключенными во время августовской войны. Прокурор ходатайствовал о выдаче ордера на арест следующих лиц: Михаила Миндзаева с 2005 г. по октябрь 2008 г., был т.н. «министром внутренних дел» т.н. Южной Осетии. Гамлет Гучмазов — был т.н. начальником следственного изолятора «МВД» т.н. Южной Осетии, а Давид Санакоев — т.н. уполномоченным «президента» по вопросам прав человека т.н. Южной Осетии.





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