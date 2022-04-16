

Карты российской платежной системы UnionPay больше не работают в Грузии - СМИ

16.04.2022 13:06





Карты платежной системы UnionPay, выпущенные в России, больше не работают в Грузии. На это обратили внимание редакторы The Village.



С карт нельзя снять деньги в банкоматах BOG, TBC, Liberty, Cartu Bank, Terabank, Basis Bank и Bank of Georgia (на экране написано «операция отменена») или оплатить покупки в магазинах. До этого никаких проблем не возникало.



В одном из чатов в телеграме пишут, что в Грузии начали блокировать карты UnionPay из России. Со сложностями при оплате столкнулись клиенты Россельхозбанка, Гаспромбанка, «Санкт-Петербурга»,«Солидарности» и других банков.



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