

Грузинская делегация может отправиться в Украину в выходные — Formula TV

12.04.2022 15:26





Грузия отправит в Украину официальную делегацию, укомплектованную как членами партии власти, так и представителями оппозиции.



По информации Formula TV, в кабинете председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в парламенте прошла встреча лидеров большинства и Левана Иоселиани от оппозиции. На ней было решено, что от партии власти в Киев поедут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.



Визит предположительно состоится в выходные, отмечает телеканал. Пока неизвестно с кем именно в Украине будет встречаться грузинская делегация.



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