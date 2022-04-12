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Грузинская делегация может отправиться в Украину в выходные — Formula TV
12.04.2022 15:26
Грузия отправит в Украину официальную делегацию, укомплектованную как членами партии власти, так и представителями оппозиции.
По информации Formula TV, в кабинете председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в парламенте прошла встреча лидеров большинства и Левана Иоселиани от оппозиции. На ней было решено, что от партии власти в Киев поедут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.
Визит предположительно состоится в выходные, отмечает телеканал. Пока неизвестно с кем именно в Украине будет встречаться грузинская делегация.
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