

Грузинские парламентарии прокомментировали итоги визита в Киев

18.04.2022 12:20





Грузинская парламентская делегация, которая посетила Киев 16 апреля, сегодня вернулась в Грузию. После прибытия депутаты от оппозиции выступили с комментариями для СМИ.



Как заявила представитель партии «Лело» Ана Нацвлишвили, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил грузинскую делегацию обсудить двусторонние санкции и борьбу с российской пропагандой:



«Было подчеркнуто то, что Грузия не станет «черной дырой» для обхода международных санкций. Г-н Стефанчук попросил нас о двух вещах, что весьма важно. Он попросил, чтобы Грузия обсудила двусторонние санкции, где увидит такую возможность, и, во-вторых, он попросил, чтобы Грузия предприняла шаги, которые Украина уже предприняты, и это касается борьбы с российской пропагандой и дезинформацией», — заявила Нацвлишвили.



По словам представителя «Группы реформ» Хатуны Самнидзе, визит в Киев имел особую значимость и Грузия предприняла «серьезный шаг» для восстановления добрососедских отношений с Украиной:



«Во время встреч, визитов, бесед, когда договаривались по конкретным вопросам, было видно, что этим визитом мы сможем и сделаем серьезный шаг к восстановлению отношений, потому что, как известно, этим отношениям, из-за многих неверных заявлений правительства Грузии, был мягко говоря, нанесен урон», — сказала Самнидзе.



Что касается представителей «Грузинской мечты», то вчера, 16 апреля, на брифинге со своим украинским коллегой выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.



Он отметил, что они посетили Украину, чтобы продемонстрировать «единую и сильную» поддержку. Россия должна прекратить эту войну, уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и выбор украинского народа», — заявил Папуашвили.



После встречи с грузинской делегацией с заявлением также выступил Стефанчук. По его словам, на встречах обсуждались «необходимость введения санкций против страны-агрессора, будущее евроинтеграции Украины и Грузии, а также возможная помощь в «процессе восстановления».



«Я хотел бы заверить вас, что поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны украинского народа и украинского правительства будет такой же сильной!», — отметил председатель Верховной Рады.



Напомним, 16 апреля делегация парламента Грузии, состоящая из 9 депутатов и возглавляемая председателем парламента Шалвой Папуашвили, отправилась в Украину. Помимо встреч за время поездки они также посетили города Киевской области, которые наиболее сильно пострадали во время военных действий. В их числе Ирпень и Буча.



В состав парламентской делегации входили: член большинства Бека Одишария, три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили, Анна Нацвлишвили, Хатуна Самнидзе и Георгий Ходжеванишвили.



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