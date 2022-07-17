

Программа обеспечения жильем украинских беженцев будет приостановлена с 31 июля

17.07.2022 18:16





По информации мэрии Тбилиси, граждане Украины, прибывшие в Грузию, с 15 июля получат денежную помощь, а программа обеспечения жильем приостановится 31 июля.



По сообщению мэрии, денежная помощь будет определена в размере 300 лари на семью и 45 лари на человека дополнительно. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари на человека.



«Исходя из высокого общественного интереса, хотим откликнуться на распространенную в СМИ информацию касательно программы помощи украинскому народу. К сожалению, информация распространяется неверно и направлена ​​на дезинформацию общества.



Как известно, в первые же дни российско-украинской войны мэрия Тбилиси задействовала специальную программу – граждан Украины, прибывающих в Грузию, которые обращаются к нам с просьбой о жилье, столичная мэрия размещает в разных гостиницах с трехразовым питанием.



В рамках программы Тбилиси уже принял более 5100 человек, из них более 2300 человек по сей день проживают в до 40 гостиницах столицы. На эти цели из бюджета было потрачено в общей сложности 11 миллионов лари, а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари.



Данная программа начата мэрией Тбилиси в марте этого года и продлится до 1 августа.



В соответствии с постановлением правительства Грузии от 13 июля 2022 года #1254, граждане Украины, въехавшие в Грузию в связи с продолжающимися боевыми действиями в Украине, с 15 июля текущего года получат материальную помощь в размере 300 лари на семью и дополнительно 45 лари на человека. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари на человека.



Исходя из этого, 31 июля 2022 года мэрия Тбилиси приостановит действующую программу», - отмечается в информации мэрии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



