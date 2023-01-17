

В МНЕС подтверждают, что российский оккупационные силы стреляли в Меджврисхеви

17.01.2023 15:38





Представительство Евросоюза подтверждает, что 13 января россияне открыли огонь по мониторинговой группе Миссии наблюдателей Евросоюза в селе Меджврисхеви, недалеко от демаркационной линии.



Представитель ЕС рассказал, что опасности не было, т.к. члены мониторинговой группы действовали в соответствии с протоколом безопасности, сообщает телеканал Formula.



Ранее об этом рассказал лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава. Он отметил, что 13 января представители российских оккупационных сил открыли огонь после того, как мониторинговая группа Миссии наблюдателей Европейского Союза прибыла в село Меджврисхеви.





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