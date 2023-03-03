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В ходе акции у здания парламента полиция задержала 36 человек


03.03.2023   10:35


На акции против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния у парламента Грузии задержаны 36 человек. Об этом Первому каналу Грузии заявили в МВД.

Аресты были произведены на основании статей 173 и 166 Кодекса об административных правонарушениях.

Акция у парламента была запланирована после того, как на совместном заседании парламентских комитетов начали обсуждение законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния.


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