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В ходе акции у здания парламента полиция задержала 36 человек
03.03.2023 10:35
На акции против законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния у парламента Грузии задержаны 36 человек. Об этом Первому каналу Грузии заявили в МВД.
Аресты были произведены на основании статей 173 и 166 Кодекса об административных правонарушениях.
Акция у парламента была запланирована после того, как на совместном заседании парламентских комитетов начали обсуждение законопроектов о т.н. агентах иностранного влияния.
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