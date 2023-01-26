

Кобахидзе: Поставка оружия в Украину означает втягивание в военный конфликт, чего мы не можем допустить

26.01.2023 18:37





«Поставка любого оружия Украине означает прямое втягивание в военный конфликт, чего мы не можем допустить», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе прокомментировал заявление МИД Украины, согласно которому заместитель министра иностранных дел Украины выразил надежду, что Грузия присоединится к кругу партнеров, поставляющих Украине оружие и военную технику.



По словам Ираклия Кобахидзе, очень жаль, что такие призывы делают представители правительства Украины.



«Призывы по поводу второго фронта не прекращаются. Иногда они делают это прямо, иногда косвенно. Конечно, Поставка любого оружия Украине означает прямое втягивание в военный конфликт, чего мы не можем допустить. Очень жаль, что представители украинской власти делают такие призывы, практически, в открытой форме. Конечно, это серьезная проблема. Украинский народ — это наш дружественный народ, но, к сожалению, украинское правительство не действует так, подобает партнерской власти дружественного государства», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, Кобахидзе оценил ту часть заявления МИД Украины, где упоминается, что заместитель министра иностранных дел Украины надеется, что Тбилиси присоединится ко всем санкциям, введенным Евросоюзом против государства-агрессора.



Согласно заявлению Ираклия Кобахидзе, конкретные данные свидетельствуют об отсутствии обхода санкций со стороны Грузии.



«Что касается обхода санкций, то мы представили много фактов, что все противоположные заявления — сплошная ложь, «фейк», и это подтверждается конкретными данными, в том числе статистическими. Ни один из фактов, о которых они говорили, не подтвердился. Все это указывает на то, что мотив здесь тоже политический. Они хотят каким-то образом втянуть Грузию в военный конфликт. Они пытаются это сделать то прямыми призывами, то косвенными заявлениями, то распространением лжи, которая в данном случае связана с обходом санкций. Конечно, это некорректная форма, когда дело касается отношений со страной-партнером», — заявил Кобахидзе.







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