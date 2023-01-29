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Служба доходов Грузии о контроле за перемещением санкционных грузов
29.01.2023 16:16
Служба доходов Министерства финансов Грузии отреагировала на один из сюжетов СМИ о контроле за перемещением санкционных грузов.
По информации ведомства, в рамках жесткого контроля за подсанкционной продукцией в департаменте Таможни дополнительно созданы новые профили управления таможенными рисками для всех товаров, которые включены в санкционный список.
Кроме того, по результатам проверки международные санкции не распространяются на упомянутую в сюжете компанию (компания «Мироторг»), груз и его владельцев. Служба доходов Минфина призывает всех воздержаться от распространения недостоверной информации о контроле грузов в стране.
«Вместе с тем взят на особый контроль ввоз/реэкспорт подсанкционных товаров из стран ЕС, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран, участвующих в санкциях или имеющих сертификат происхождения из этих стран, в Россию или другую страну и наоборот», — говорится в заявлении ведомства.
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