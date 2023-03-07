

Президент Грузии раскритиковала законопроекты об «агентах иностранного влияния» с трибуны ООН

07.03.2023 20:23





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 6 марта в США, на 67-й сессии Комиссии по положению женщин Экономического и Социального Совета ООН, говорила о роли гражданского общества. Она особо отметила трансформирующую функцию гражданского общества, которую необходимо сохранить, «чтобы голос женщин был лучше слышен».



В ходе своего выступления президент также отреагировала на поддержанные правящей партией законопроекты об «агентах иностранного влияния» и отметила: «законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций, (и в которой, надо сказать, большинство занимают женщины-активистки), будет крайне вредным для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, собственно, пути нашей евроинтеграции. Исходя из этого я уже выразила свое решительное несогласие с этим законопроектом и использую эту возможность, чтобы изложить свою позицию и здесь».



Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках рабочего визита в США. По сообщению Администрации президента, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, продолжающуюся войну в Украине, вопросы безопасности на Черном море и ситуацию на оккупированных территориях Грузии.



Президент Грузии также встретилась с президентом Швейцарской Конфедерации Алланом Берсе. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии.



С марта 2009 года Швейцария представляет дипломатические интересы Грузии в России и наоборот, поскольку Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после российско-грузинской войны 2008 года.



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