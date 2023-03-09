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Представительство ЕС в Грузии приветствует отзыв законопроекта об иноагентах правящей партией
09.03.2023 11:22
Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», - об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Грузии.
ЕС призывает всех политических лидеров Грузии «возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным путем».
«Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным путем в соответствии с 12 приоритетами для получения Грузией статуса кандидата», - говорится в заявлении представительства Евросоюза.
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