

Представительство ЕС в Грузии приветствует отзыв законопроекта об иноагентах правящей партией

09.03.2023 11:22





Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», - об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Грузии.



ЕС призывает всех политических лидеров Грузии «возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным путем».



«Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным путем в соответствии с 12 приоритетами для получения Грузией статуса кандидата», - говорится в заявлении представительства Евросоюза.





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