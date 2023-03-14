

Представители ряда грузинских оппозиционных партий проведут встречи в Страсбурге и Брюсселе

14.03.2023 10:22





Представители «Дроа», «Гирчи — больше свободы» и «Стратегии Агмашенебели» отправились в Страсбург и Брюссель с совместным визитом.



Как говорят представители партий, они проведут встречи в структурах Евросоюза. По их словам, цель визита — обсуждение проблем, существующих в связи со статусом кандидата в ЕС.



Как заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, оппозиция готова взять на себя ответственность и работать в направлении получения статуса кандидата.



«Мы, оппозиция, готовы взять на себя ответственность и максимально усердно работать, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, но для этого нам нужна поддержка наших европейских партнеров. У нас будут встречи с депутатами Европарламента, в Еврокомиссии, со всеми ведомствами и политическими группами, которые работают и поддерживают Грузию. Все впереди, и я уверен, что с тем же единством, что и до сих пор, мы одержим большую победу», — сказал Георгий Вашадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





