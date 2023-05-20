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Президент: Свадьба деверя дочери Лаврова не состоится - это победа общества
20.05.2023 18:00
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, свадьба брата зятя Сергея Лаврова в Грузии не состоится, и семья уехала из страны.
Как отметила президент, это победа грузинского народа.
«По поводу сегодняшнего инцидента, хотя мне было довольно сложно связаться, я наконец-то получила заверения от министра ВД, что та семья, те люди, которые сегодня собирались справить второй день свадьбы, уехали и свадьба таким образом сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время и отъезд Гаврилова из этой страны», - сказала Саломе Зурабишвили.
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