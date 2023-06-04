

Гига Бокерия: Один вассал российских властей посетил другого, это тревожно, но не удивительно

04.06.2023 21:33





Один вассал российских властей посетил другого, это тревожно, но не удивительно, - так оценивает председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия распространенную в СМИ информацию о том, что «кадыровцы находятся в Батуми».



Как отметил Гига Бокерия, этот факт неудивителен, поскольку режим Иванишвили в вассальной зависимости от сегодняшних российских властей.



«Люди одного из внутренних вассалов российских властей посетили другого вассала на территории, где они до сих пор контролируют аппарат безопасности. Этот факт тревожен, но не удивителен», - заявил Гига Бокерия, чей комментарий публикует пресс-служба партии.



Для справки, в соцсетях распространились кадры, на которых видно передвижение эскорта с российскими номерами. Позже СМИ сообщили, что российский эскорт принадлежит чеченскому бизнесмену Асланбеку Ахметханову, входящему в окружение чеченского лидера Рамзана Кадырова.





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