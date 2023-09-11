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80 депутатов правящей партии подписали иск в Конституционный суд против президента


11.09.2023   12:23


Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня на заседании рассмотрит вопрос действительности подписей депутатов на конституционном представлении, связанном с импичментом президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Конституционное представление подписали 80 депутатов правящей команды. Содержание конституционного представления будет оглашено на заседании комиссии.

Согласно процедуре, после того, как комиссия определит подлинность подписей, иск будет передан в Конституционный суд.


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