

На проспекте Руставели ведется подготовка к акции

08.03.2023 17:31





На проспекте Руставели в Тбилиси идет подготовка к акции, запланированной у высшего законодательного органа Грузии на 19:00, перекрыта автомобильная дорога. Перед парламентом собираются граждане. Они несут флаги Грузии и ЕС. Пришли уже и политики.



На данный момент у парламента спокойно. На прилегающей территории мобилизована полиция.



Для справки, сегодня, в 19:00, у высшего законодательного органа Грузии вновь пройдет акция. Граждане, политики и представители третьего сектора еще раз опротестуют законопроекты о т.н. агентах.





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