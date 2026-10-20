Для детских садов закупят новогодние подарочные наборы на 649 350 лари

Согласно тендерной документации, компания обязана поставить упакованные подарочные наборы в муниципальные детские сады Тбилиси до начала новогодних мероприятий — в период с 30 ноября по 11 декабря 2026 года. Новогодние мероприятия в детских садах запланированы на период с 14 по 25 декабря 2026 года.

Как следует из документа, закупка будет осуществлена у компании, представившей предложение по результатам исследования рынка. Единственным участником, подавшим предложение, стало ООО «Маджид Аль Футтайм Гипермаркетс Джорджия».

Агентство по управлению детскими садами Тбилиси закупит новогодние подарочные наборы для 45 тысяч воспитанников на сумму 649 350 лари.

«Новогодние подарочные наборы (сладости) предназначены для каждого воспитанника 191 муниципального детского сада города Тбилиси — всего 45 000 штук. Они будут вручены детям в качестве новогодних подарков во время праздничных мероприятий, которые проводятся ежегодно.

Электронный тендер на закупку новогодних подарочных наборов (сладостей), объявленный 18 августа 2026 года, завершился 6 октября 2026 года безрезультатно. Именно поэтому возникла ситуация, требующая неотложных действий.

С учётом новых обстоятельств, сложившихся на внутреннем рынке, были уточнены технические характеристики объекта закупки, и 7 октября было объявлено исследование рынка.

К моменту завершения срока приёма предложений поступила заявка от одной компании — ООО „Маджид Аль Футтайм Гипермаркетс Джорджия“ — на сумму 649 350 лари.

В соответствии с требованиями исследования рынка в день завершения приёма предложений компании было предложено в течение одного рабочего дня представить образцы объекта закупки. Компания предоставила их 13 октября 2026 года. 15 октября 2026 года закупочная организация рассмотрела образцы и подтвердила их соответствие установленным требованиям», — говорится в тендерной документации.