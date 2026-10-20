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Общество

Работы по реабилитации Сионского храма будут завершены до конца текущего года

Реставрационно-восстановительные работы в Сионском соборе завершатся до конца текущего года, — об этом «Интерпрессньюс» сообщили в мэрии Тбилиси. По их информации, общая стоимость проекта составляет 1 221 222 лари.

«Фонд развития Тбилиси в конце мая приступил к реализации проекта реставрации и восстановления Сионского собора и его колокольни — важнейших недвижимых памятников культурного наследия. Проект предусматривает замену и восстановление повреждённого кровельного покрытия собора и колокольни, расположенных по адресу: Тбилиси, улица Сионская, № 4.

Проведение работ стало необходимым в профилактических целях, чтобы предотвратить повреждение стен осадками и не допустить угрозы уникальным фрескам, имеющимся в соборе.

По результатам электронного тендера договор на выполнение работ был заключён с ООО «Ремонти 2». Общая стоимость проекта составляет 1 221 222 лари.

В настоящее время проект находится в активной фазе, его завершение запланировано на конец текущего года», — сообщили в мэрии.

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