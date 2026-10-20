Работы по реабилитации Сионского храма будут завершены до конца текущего года

Реставрационно-восстановительные работы в Сионском соборе завершатся до конца текущего года, — об этом «Интерпрессньюс» сообщили в мэрии Тбилиси. По их информации, общая стоимость проекта составляет 1 221 222 лари.

«Фонд развития Тбилиси в конце мая приступил к реализации проекта реставрации и восстановления Сионского собора и его колокольни — важнейших недвижимых памятников культурного наследия. Проект предусматривает замену и восстановление повреждённого кровельного покрытия собора и колокольни, расположенных по адресу: Тбилиси, улица Сионская, № 4.

Проведение работ стало необходимым в профилактических целях, чтобы предотвратить повреждение стен осадками и не допустить угрозы уникальным фрескам, имеющимся в соборе.