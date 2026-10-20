Болельщики сборной Венгрии не смогут присутствовать на матче Лиги наций со сборной Грузии

Болельщики сборной Венгрии не смогут присутствовать на матче Лиги наций между национальными сборными Грузии и Венгрии, который состоится 14 ноября в Тбилиси. Об этом сообщает дисциплинарный комитет УЕФА.

Венгерских болельщиков наказали за инциденты, произошедшие во время матча Лиги наций 5 октября.

УЕФА привёл в исполнение условную санкцию, первоначально введённую в октябре 2024 года, в связи с расистским и дискриминационным поведением венгерских болельщиков. По данным дисциплинарного комитета, нарушения со стороны болельщиков сборной Венгрии включали расистские и дискриминационные действия.