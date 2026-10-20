Болельщики сборной Венгрии не смогут присутствовать на матче Лиги наций со сборной Грузии
Болельщики сборной Венгрии не смогут присутствовать на матче Лиги наций между национальными сборными Грузии и Венгрии, который состоится 14 ноября в Тбилиси. Об этом сообщает дисциплинарный комитет УЕФА.
Венгерских болельщиков наказали за инциденты, произошедшие во время матча Лиги наций 5 октября.
УЕФА привёл в исполнение условную санкцию, первоначально введённую в октябре 2024 года, в связи с расистским и дискриминационным поведением венгерских болельщиков. По данным дисциплинарного комитета, нарушения со стороны болельщиков сборной Венгрии включали расистские и дискриминационные действия.
Кроме того, венгерских болельщиков признали виновными в бросании предметов на поле, повреждении инфраструктуры стадиона, неспортивном поведении во время исполнения национальных гимнов и использовании пиротехники.
Федерация футбола Венгрии была оштрафована примерно на 78 тысяч евро.
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