Что требуется беженцам для получения денежной компенсации?
Агентство по обеспечению беженцев и экомигрантов распространяет информацию в связи с программой по выдаче денежных компенсаций вместо жилья. Агентство указывает на необходимую для получения денежной компенсации документацию.
🔹 При заполнении заявления должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи перемещенных лиц;
🔹 Внутренне перемещенные лица должны предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а в случае несовершеннолетних членов семьи — свидетельство о рождении;
🔹 В случае несовершеннолетних дополнительно требуется согласие обоих родителей, включая родителя, не имеющего статуса перемещенного лица (письменное согласие подписывается в Доме правосудия при заполнении заявления);
🔹 В случае отсутствия одного из членов семьи требуется нотариально заверенная доверенность с указанием лица, получающего компенсацию;
🔹 После получения заявления соответствующий отдел Агентства по делам внутренне перемещенных лиц обработает полученную документацию в установленном порядке, после чего будет проведен мониторинг;
🔹 Компенсация внутренне перемещенным семьям будет перечислена на их личные счета в банке «Либерти». Количество семей, получающих денежную компенсацию, будет определяться в соответствии с бюджетными ресурсами.
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