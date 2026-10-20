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Грузия Online
Общество

Что требуется беженцам для получения денежной компенсации?

Агентство по обеспечению беженцев и экомигрантов распространяет информацию в связи с программой по выдаче денежных компенсаций вместо жилья. Агентство указывает на необходимую для получения денежной компенсации документацию.

🔹 При заполнении заявления должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи перемещенных лиц;

🔹 Внутренне перемещенные лица должны предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а в случае несовершеннолетних членов семьи — свидетельство о рождении;

🔹 В случае несовершеннолетних дополнительно требуется согласие обоих родителей, включая родителя, не имеющего статуса перемещенного лица (письменное согласие подписывается в Доме правосудия при заполнении заявления);

🔹 В случае отсутствия одного из членов семьи требуется нотариально заверенная доверенность с указанием лица, получающего компенсацию;

🔹 После получения заявления соответствующий отдел Агентства по делам внутренне перемещенных лиц обработает полученную документацию в установленном порядке, после чего будет проведен мониторинг;

🔹 Компенсация внутренне перемещенным семьям будет перечислена на их личные счета в банке «Либерти». Количество семей, получающих денежную компенсацию, будет определяться в соответствии с бюджетными ресурсами.

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