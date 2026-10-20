Что требуется беженцам для получения денежной компенсации?

Агентство по обеспечению беженцев и экомигрантов распространяет информацию в связи с программой по выдаче денежных компенсаций вместо жилья. Агентство указывает на необходимую для получения денежной компенсации документацию.

🔹 При заполнении заявления должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи перемещенных лиц;

🔹 Внутренне перемещенные лица должны предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а в случае несовершеннолетних членов семьи — свидетельство о рождении;