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Близ Асурети упал воздушный шар – есть погибшие


07.02.2024   15:53


Недалеко от Асурети упал воздушный шар. Воздушный шар столкнулся с линией высокого напряжения.

По распространившимся данным, на момент происшествия в летательном аппарате находились три человека, в том числе оператор телекомпании "Имеди", который вел съемку.

По имеющейся информации, все трое погибли.


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