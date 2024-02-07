

Близ Асурети упал воздушный шар – есть погибшие

07.02.2024 15:53





Недалеко от Асурети упал воздушный шар. Воздушный шар столкнулся с линией высокого напряжения.



По распространившимся данным, на момент происшествия в летательном аппарате находились три человека, в том числе оператор телекомпании "Имеди", который вел съемку.



По имеющейся информации, все трое погибли.





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