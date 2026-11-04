За 10 месяцев в Грузии выявили более 7 600 нарушений норм автомобильных выбросов

Из выявленных нарушений 684 были совершены физическими лицами, ещё в 95 случаях к ответственности были привлечены юридические лица.

По информации ведомства, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в столице. Статистика по городам распределилась следующим образом:

Служба контроля выбросов автотранспортных средств Департамента экологического надзора в период с 1 по 31 октября 2026 года выявила 779 случаев несоответствия выхлопных газов установленным нормам в четырёх городах Грузии.

По категориям транспортных средств штрафы были выписаны владельцам или водителям 471 легкового автомобиля, 290 микроавтобусов и 18 грузовых автомобилей.

По данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, за первые 10 месяцев текущего года по всей стране было выявлено в общей сложности 7 635 случаев несоответствия автомобильных выхлопов установленным нормам.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха и сокращения загрязнения окружающей среды со стороны транспортного сектора инспекторы департамента ежедневно проводят проверки транспортных средств на дорогах.

В ведомстве отмечают, что с момента начала мониторинга количество инспекционных экипажей увеличилось, были приобретены новые гибридные автомобили, сотрудники получили необходимое измерительное оборудование и регулярно проходят дополнительное обучение. Это позволило значительно расширить охват проверок и повысить их эффективность.