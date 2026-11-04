Из-за технической неисправности эскалатора станция метро “Сараджишвили” будет временно закрыта для пассажиров
Из-за технической неисправности эскалатора станция метро «Сараджишвили» временно не будет обслуживать пассажиров. Об этом сообщает «Тбилисская транспортная компания».
«Для устранения неисправности на месте работает соответствующая техническая служба. Сразу после завершения работ станция возобновит обслуживание пассажиров в обычном режиме.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения за доставленные неудобства!», — заявили в компании.
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