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В сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек

По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек. Из них 183 человека совершили преступление до истечения испытательного срока, что составляет 6,5% от общего числа лиц, в отношении которых было начато уголовное преследование.

По информации Грузстата, в августе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования было зафиксировано в Тбилиси — 1 006 случаев, в Аджарии — 381, в оккупированном регионе Абхазии — 17 случаев.

В сентябре 2026 года распределение случаев начала уголовного преследования по отдельным статьям Уголовного кодекса выглядело следующим образом:

  • Кража — 314 случаев;

  • Угроза — 246 случаев;

  • Насилие в семье — 176 случаев;

  • Насилие — 240 случаев;

  • Изнасилование — 12 случаев;

  • Развратные действия — 7 случаев;

  • Мошенничество — 102 случая;

  • Незаконное приобретение и/или хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ — 840 случаев;

  • Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в небольших размерах и/или их незаконное употребление без назначения врача — 209 случаев.

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