По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек. Из них 183 человека совершили преступление до истечения испытательного срока, что составляет 6,5% от общего числа лиц, в отношении которых было начато уголовное преследование.

По информации Грузстата, в августе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования было зафиксировано в Тбилиси — 1 006 случаев, в Аджарии — 381, в оккупированном регионе Абхазии — 17 случаев.

В сентябре 2026 года распределение случаев начала уголовного преследования по отдельным статьям Уголовного кодекса выглядело следующим образом: