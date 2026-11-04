В сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек
По информации Грузстата, в августе текущего года наибольшее число случаев начала уголовного преследования было зафиксировано в Тбилиси — 1 006 случаев, в Аджарии — 381, в оккупированном регионе Абхазии — 17 случаев.
В сентябре 2026 года распределение случаев начала уголовного преследования по отдельным статьям Уголовного кодекса выглядело следующим образом:
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Кража — 314 случаев;
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Угроза — 246 случаев;
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Насилие в семье — 176 случаев;
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Насилие — 240 случаев;
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Изнасилование — 12 случаев;
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Развратные действия — 7 случаев;
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Мошенничество — 102 случая;
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Незаконное приобретение и/или хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ — 840 случаев;
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Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в небольших размерах и/или их незаконное употребление без назначения врача — 209 случаев.
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