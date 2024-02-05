

Заключение консилиума врачей при Народном защитнике о состоянии здоровья Михеила Саакашвили

05.02.2024 12:13









Как отмечается в информации, распространенной аппаратом омбудсмена, 25 января врачи посетили Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди».



В заключении написано, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела и отрицательной ортостатической пробе (наклонный тест). Однако, согласно заключению, сохраняются когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, нейропатия, тревожность, депрессия.



«По мнению консилиума, сложившаяся положительная динамика связана с тем, что пациент уже более полутора лет находится под лечением и наблюдением у высокопрофессиональных врачей в многопрофильной клинике. Однако все психоневрологические патологии по-прежнему той же степени.



Соответственно, консилиум считает, что состояние пациента пока не позволяет делать твердых позитивных прогнозов», — говорится в информации, распространенной аппаратом Народного защитника.

Консилиум Народного защитника публикует очередное заключение относительно состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Как отмечается в информации, распространенной аппаратом омбудсмена, 25 января врачи посетили Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди».В заключении написано, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела и отрицательной ортостатической пробе (наклонный тест). Однако, согласно заключению, сохраняются когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, нейропатия, тревожность, депрессия.«По мнению консилиума, сложившаяся положительная динамика связана с тем, что пациент уже более полутора лет находится под лечением и наблюдением у высокопрофессиональных врачей в многопрофильной клинике. Однако все психоневрологические патологии по-прежнему той же степени.Соответственно, консилиум считает, что состояние пациента пока не позволяет делать твердых позитивных прогнозов», — говорится в информации, распространенной аппаратом Народного защитника.





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