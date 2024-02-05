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Заключение консилиума врачей при Народном защитнике о состоянии здоровья Михеила Саакашвили
05.02.2024 12:13
Консилиум Народного защитника публикует очередное заключение относительно состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как отмечается в информации, распространенной аппаратом омбудсмена, 25 января врачи посетили Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди».
В заключении написано, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, которая проявляется в прибавке массы тела и отрицательной ортостатической пробе (наклонный тест). Однако, согласно заключению, сохраняются когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, нейропатия, тревожность, депрессия.
«По мнению консилиума, сложившаяся положительная динамика связана с тем, что пациент уже более полутора лет находится под лечением и наблюдением у высокопрофессиональных врачей в многопрофильной клинике. Однако все психоневрологические патологии по-прежнему той же степени.
Соответственно, консилиум считает, что состояние пациента пока не позволяет делать твердых позитивных прогнозов», — говорится в информации, распространенной аппаратом Народного защитника.
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