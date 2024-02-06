

Саломе Зурабишвили создает «Платформу единства Европы»

06.02.2024 14:40





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой создания хартии «Платформа единства Европы».



Президент заявила, выступая в парламенте, что готова взять на себя ответственность за формирование платформы и создать координационный центр, который объединит все конкретные предложения по европейским приоритетам.



Стране необходимо единство, реальная цель и объединение живых сил вокруг этой единой цели, сказала Зурабишвили.



«Я предупреждаю вас всех, посмотрите и почувствуйте, что страна и наше чрезвычайно уставшее и разочарованное общество больше не могут терпеть бесконечную ненависть, исключительные и разрушительные выборы, проповедь мести и бесконечные поиски козла отпущения. Страну нужно успокоить и защитить, и, самое главное, увидеть будущее страны… Эта платформа может стать формулой выхода из нынешнего тупика и способом не упустить уникальный шанс…У нас есть цель: европейское будущее, для этого нам нужно договориться об основных приоритетах»



Зурабишвили сообщила, что в ближайшие дни собирается начать встречи с представителями партий и гражданского общества.



Он отметила, что Грузия также должна выйти победителем: проведя реформы и честные выборы, и только это единственная гарантия стабильности, мира и прогресса.





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