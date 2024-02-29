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Папуашвили: Грузия впервые в лучшей двадцатке Европы в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation 2024 года
29.02.2024 11:11
В рейтинге экономической свободы фонда «Хэритаж» (Heritage Foundation) за 2024 год Грузия снова улучшила результаты и по показателю «добросовестности правительства» заняла 38-е место, - об этом пишет в соцсети председатель парламента Грузии.
Как отмечает Шалва Папуашвили, согласно рейтингу экономической свободы фонда «Хэритаж» за 2012 год, Грузия была на 69-м месте, и относилась к т.н. зоне репрессивного правления – в 2024 году Грузия впервые в лучшей двадцатке Европы.
«Грузия еще больше укрепила позиции лидера в Европе. В рейтинге экономической свободы фонда «Хэритаж» за 2024 год Грузия вновь улучшила результаты и по показателю «добросовестности правительства» заняла 38-е место.
С этим рейтингом Грузия впервые в лучшей двадцатке Европы и опережает 11 стран-членов ЕС, 13 стран-членов НАТО и все страны-кандидаты в ЕС.
Для сравнения, в 2012 году Грузия была на 69-м месте и относилась к т.н. зоне репрессивного правления.
Данный рейтинг учитывает такие факторы, как: малость взяточничества, вымогательства, непотизма, покровительства и растрат», - написал Папуашвили.
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