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В Грузии появятся «онлайн-университеты» - министр


11.03.2024   15:12


В Грузии могут появиться «онлайн-университеты». О новой концепции в сфере образования сообщил глава Минобразования Георгий Амилахвари. Это коснется только теоретических курсов и не коснется тех компонентов, где от студента требуется прохождение практики. Министр подчеркнул, что в ходе разработки реформы был учтен международный опыт.

«Важная деталь — согласно законопроекту, после его принятия появится совершенно новый концептуальный подход и термин в «Законе о высшем образовании». Это — понятие и концепт онлайн-университета, стандарты которого будут разработаны нашим министерством, что практически откроет совершенно новый возможность для нашего сектора высшего образования экспортировать наше образование», — отметил он.

Амилахвари сообщил, что реформа электронно-дистанционного обучения будет касаться как бакалавриата, так и магистратуры. Он отметил, что новый подход относится к высшему, а в некоторых случаях — к профессиональному образованию.

«В течение нескольких месяцев мы работали над анализом лучшей международной практики, а также опыта в Грузии, и мы решили, что в ряде компонентов это будет применяться как к программам бакалавриата, так и к программам магистратуры», — отметил министр.

Кроме того, граждане Грузии, которые обучаются онлайн по электронным программам зарубежных стран, будут признаны. Ранее это было запрещено.

«И третье направление для граждан Грузии, которые учатся по онлайн-электронным программам зарубежных стран, — это признать их допустимость, что до сих пор было запрещено. На первом этапе в качестве таких стран были определены государства-члены ЕС, Великобритания и США, но в будущем список стран также можно будет пополнить, принимая во внимание авторитет, которым пользуются университеты в этих странах», — пояснил министр образования Грузии.


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