

Правительство отказало Саломе Зурабишвили в визите в Литву

04.04.2024 17:06





Президенту Грузии Саломе Зурабишвили правительство отказало в рабочем визите в Литовскую Республику с 10 по 12 апреля этого года.



Постановление опубликовано на сайте правительства.



«В соответствии со статьей 52 первого пункта Конституции Грузии, подпунктом «А» и статьей 74 Закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке Правительства Грузии», отказать президенту Грузии в предложении, представленном письмом № 2183 от 27 марта 2024 года, касающегося рабочего визита в город Вильнюс Литовской Республики с 10 по 12 апреля 2024 года», — говорится в постановлении правительства Грузии, которое подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.





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