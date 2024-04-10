

Посол США: Грузинский законопроект не схож с законодательством, действующим в США

10.04.2024 18:57





Этот законопроект не схож с действующим в США законодательством, - заявила журналистам посол США в Грузии Робин Данниган, откликаясь на законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Как отметила посол, Соединенные Штаты Америки выразили серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта как публично, так и лично представителям правительства Грузии.



«Мы обеспокоены тем, что законопроект отклонит Грузию от европейского пути и негативно повлияет на способность местных организаций гражданского общества ежедневно помогать грузинскому народу. Следует отметить, что США не единственные, кто выражает обеспокоенность по поводу этого законопроекта. Европейский союз, НАТО, Европейский совет, Организация Объединенных Наций, Европарламент и многие отдельные европейские страны выразили серьезную озабоченность по поводу упомянутого законопроекта. Они выразили обеспокоенность тем, что этот законопроект окажет негативное влияние на путь вступления Грузии в ЕС», - заявила Робин Данниган.



Посол США в Грузии сказала и о важных работах и ​​проектах, которые были реализованы в Грузии при непосредственной помощи США.



«Друзья поддерживают друг друга, чтобы стать сильнее, и мы это сделали. Например, с нашей помощью были укреплены Силы обороны Грузии, оснащена береговая охрана Грузии, чтобы Грузия могла защитить свой суверенитет и сдержать дальнейшую агрессию. С нашей помощью были построены больницы и школы. Мы обучали врачей, учителей и работников служб экстренной помощи. С нашей помощью по всей стране построены центры самостоятельного проживания, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить самостоятельно, а также, чтобы помочь их семьям. С нашей помощью были выданы кредиты малым фермерам и предпринимателям. Мы дали молодым людям профессиональное образование, открыли американские центры, где можно бесплатно изучать английский язык. Мы дали тысячам грузин возможность учиться в США. Так делают друзья. Друзья помогают странам в развитии, экономическом усилении и обороне. Я очень горжусь той помощью, которую США оказали Грузии, а также неправительственными организациями, которые осуществили эту помощь.



Поэтому вы должны спросить себя: когда у вас есть законопроект, по поводу которого ваши западные партнеры выразили серьезную обеспокоенность, но который приветствовал ваш оккупант, вы должны спросить себя, хорош ли он для вашей страны. Должна еще раз заявить, что этот законопроект не схож с законодательством, действующим в США. США приветствуют роль организаций гражданского общества и то, как они помогают нашей стране. Наш закон требует, чтобы организации и частные лица, которые получают деньги за лоббирование интересов иностранных правительств, должны зарегистрироваться. Это совсем другой закон. Я должна еще раз сказать, что США стоят радом с правительством Грузии и грузинским народ и поддерживают европейский путь Грузии», - заявила посол США в Грузии.





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