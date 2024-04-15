

Элисашвили: Я ударил кулаком по русской физиономии Мдинарадзе

15.04.2024 15:43





«Я ударил кулаком по русской физиономии Мдинарадзе, я осмелился на то, на что не осмелился никто из оппозиции», — заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.



По его словам, сейчас самое время выйти на улицы.



«Я осмелился на то, на что не осмелился никто из оппозиции. Все этого хотели, и ни у кого не было одного места. Я никогда не брал ни копейки. Я честен перед своей Грузией. Я всегда пытаться сотрудничать, говорить. Нас тащат в Россию, люди. «Коци», «наци», это не имеет значения. Нас тащат в Россию, это у них не получится. Они уже три часа несут какой-то лепет. Мдинарадзе совсем потерял совесть. Сейчас не время сидеть дома, сейчас время выходить на улицу. Мы должны прогнать их с российским законом. Все надоело. Я дал по лицу этому российскому агенту. Простите меня, но нам придется заткнуть этот закон им в одно место. Мы либо грузины, либо рабы. Мы не рабы. Я ударил кулаком по русской физиономии Мдинарадзе. Мы не должны позволить им протолкнуть этот закон», — заявил Алеко Элисашвили.



Алеко Элисашвили ударил Мамуку Мдинарадзе на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам.







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