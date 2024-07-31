

Премьер: Как только будут предприняты встречные шаги, произойдет пересмотр грузино-американских отношений

31.07.2024 12:23





Как только будут предприняты встречные шаги, произойдет пересмотр грузино-американских отношений. Что касается санкций, то такой тон контрпродуктивен, и это никак нельзя считать встречным шагом, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.



По его словам, грузинская сторона находится в режиме ожидания.



«Что касается грузино-американских отношений, то мы находимся в режиме ожидания. Мы полностью готовы к перезагрузке отношений. Вы знаете, что за последние три-четыре года в этих отношениях многое пошло не так, поэтому отношения нуждаются в перезагрузке. Мы к этому абсолютно готовы, главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Как только будут предприняты встречные шаги, произойдет пересмотр грузино-американских отношений. Мы находимся в режиме ожидания», - заявил Кобахидзе.



На вопрос, был ли «Дружественный акт» шагом, Кобахидзе отвечает, что это нельзя назвать встречным шагом, поскольку упомянутый документ содержит шантаж в прямой форме.



По его пояснению, грузинская сторона ждет справедливых, прагматичных и дружественных шагов.



«Этот акт нельзя назвать «дружественным актом», поскольку его основной целью является шантаж. Это само собой не тот шаг, который поможет перезагрузить отношения.



Мы ожидаем справедливых, прагматичных и дружественных шагов. Что касается санкций, то именно такой тон контрпродуктивен, и это никак нельзя считать встречным шагом. Вместо шантажа у нас должен быть здоровый разговор для улучшения отношений, их перезагрузки», - заявил Кобахидзе.





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