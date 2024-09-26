

Кобахидзе – первый премьер Грузии, не упомянувший Россию с трибуны ООН

26.09.2024 17:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе трижды выступал с речью в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН и ни разу не упомянул Россию.



Это первый случай, когда высокопоставленному чиновнику правительства «Грузинской мечты» удалось не говорить о России в своем выступлении на общих дебатах ООН. Во время предыдущего правительства Михаил Саакашвили активно говорил о действиях РФ с трибуны ООН. Как правило, мировые лидеры используют высшую трибуну ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к интересам своей страны.



В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ираклий Кобахидзе выступил на трех мероприятиях: «Саммите будущего», заседании Совета безопасности и общих дебатах.



Во всех трех выступлениях Ираклий Кобахидзе подчеркивал важность мира и безопасности. По его словам, продолжающаяся война в Украине создала неопределенность и гуманитарный кризис беспрецедентного масштаба. Премьер-министр выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и обратился к жителям оккупированных территорий Грузии:



«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и обратиться к нашим жителям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу, чтобы однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с открытым сердцем. Нам необходимо восстановить все разрушенные мосты в нашей стране».



По словам Ираклия Кобахидзе, несмотря на незаконную оккупацию 20% территорий, Грузия продолжает развиваться и строить лучшую страну.



«Грузинская мечта» в рамках «политика нераздражения» никогда не отличалась жесткой риторикой в адрес Москвы, но впервые на ежегодных дебатах Генеральной Ассамблеи ООН представитель Грузии не упомянул РФ. До этого, в 2014-2023 годах, Грузию на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН представляли премьер-министры: Ираклий Гарибашвили, Георгий Гахария, Мамука Бахтадзе и Георгий Квирикашвили, а один раз (в 2019 году), в порядке исключения, президент Саломе. Зурабишвили. Каждый из них заявил об оккупации Россией грузинских территорий и призвал международное сообщество оказать давление на Москву.



«Мы всегда отдаем приоритет нашему государству и народу. В результате мы возвращаем себе гордость нашей нации — гордость и достоинство, которые заслужила страна с 3000-летней историей», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия, заслуживает того, чтобы быть мирной, стабильной и развитой страной.





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