

Урсула фон дер Ляйен: Предстоящие выборы будут решающим тестом для демократии Грузии

02.10.2024 22:46





Предстоящие выборы будут решающим тестом для демократии Грузии и определяющим моментом для будущего отношений ЕС и Грузии. Об этом на своей странице в Twitter пишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Уважаемый президент Саломе Зурабишвили, я с большим уважением отношусь к вашей приверженности европейскому пути Грузии. Наша встреча проходит в важный момент - предстоящие выборы станут решающим тестом для демократии Грузии и определяющим моментом для будущего отношений ЕС и Грузии», - написала фон дер Ляйен.





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