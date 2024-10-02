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Урсула фон дер Ляйен: Предстоящие выборы будут решающим тестом для демократии Грузии
02.10.2024 22:46
Предстоящие выборы будут решающим тестом для демократии Грузии и определяющим моментом для будущего отношений ЕС и Грузии. Об этом на своей странице в Twitter пишет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Уважаемый президент Саломе Зурабишвили, я с большим уважением отношусь к вашей приверженности европейскому пути Грузии. Наша встреча проходит в важный момент - предстоящие выборы станут решающим тестом для демократии Грузии и определяющим моментом для будущего отношений ЕС и Грузии», - написала фон дер Ляйен.
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