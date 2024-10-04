

Институты ЕС решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии

04.10.2024 14:32





Институты ЕС решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии, - об этом заявил посол ЕС Павел Герчинский.



Как он пояснил СМИ, ЕС принял решение не осуществлять визиты высокого уровня в Грузию и не проводить встречи высокого уровня с представителями властей Грузии в Брюсселе из-за риторики властей Грузии в отношении Евросоюза.



«Что я могу сказать, так это то, что уже в июне текущего года у нас было внутреннее обсуждение с нашими государствами-членами о том, как подойти к отношению властей Грузии, которое мы рассматриваем как недружественное к ЕС. Также мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и конспирологической теории, и решили, как ЕС, не иметь каких-либо контактов высокого уровня с существующей властью Грузии, и именно поэтому в последние месяцы не было визитов на высокого уровня в Грузию, не было встреч на высоком уровне с представителями властей Грузии в Брюсселе. Еще раз повторяю, институты Евросоюза решили приостановить все встречи высокого уровня с представителями властей Грузии», - заявил Павел Герчинский.





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