Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэтью Миллер: Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы


16.10.2024   10:19


Соединенные Штаты Америки будут «внимательно наблюдать» за выборами в Грузии.

Соответствующее заявление сделал на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о выборах 26 октября.

«Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы, и будем внимательно наблюдать в ближайшие дни», - заявил Миллер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна