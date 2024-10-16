

Мэтью Миллер: Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы

16.10.2024 10:19





Соединенные Штаты Америки будут «внимательно наблюдать» за выборами в Грузии.



Соответствующее заявление сделал на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о выборах 26 октября.



«Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы, и будем внимательно наблюдать в ближайшие дни», - заявил Миллер.





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