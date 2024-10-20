

К маршу «Грузия выбирает Евросоюз» присоединилась президент

20.10.2024 20:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к маршу «Грузия выбирает Евросоюз», который проходит на площади Свободы.



Как известно, президент обратится к участникам марша со специально оборудованной сцены.



Участники марша прошли до площади Свободы шествием с 5 локаций. С собой у них флаги Грузии и Евросоюза. Помимо президента со сцены к гражданам обратятся представители различных сфер.



Также на площади Свободы запланирован концерт, в котором примут участие: группа «Квла», LOUDSPEAKERS, Ниаз Диасамидзе, «Гамоували мгомареоба», Бека Гочиашвили и Темурико Диасамидзе, Нино Катамадзе, группа «Инсайт» и Николоз Рачвели.







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